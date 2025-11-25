Amato | Il Contrasto alla Violenza contro le Donne è una priorità politica non un atto simbolico
Tempo di lettura: < 1 minuto “ Per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne è evidente che il contrasto a questo fenomeno non è un atto simbolico, ma una nostra priorità politica che richiede responsabilità costante e impegno strutturale da parte di tutte le istituzioni”, ha detto Enza Amato, Presidente del Consiglio Comunale. “ Come Consiglio Comunale abbiamo scelto fin dall’inizio del nostro mandato di non limitarci alle parole – ha continuato Amato – abbiamo tradotto l’impegno in atti politici attraverso consigli monotematici, mozioni e ordini del giorno, lavorando a stretto contatto con le scuole proponendo per tre anni consecutivi il concorso Donna – Dietro ogni nome nessun’altra” ponendo al centro la sensibilizzazione, le parità di opportunità, l’autonomia e la reale accessibilità ai diritti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
