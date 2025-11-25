Amadeus | Il trailer ufficiale della serie che riaccende lo scontro tra Mozart e Salieri

Debutterà il 23 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Amadeus, la serie in cui Will Sharpe e Paul Bettany interpretano rispettivamente Wolfgang "Amadeus" Mozart e Antonio Salieri, compositori e storici rivali.

