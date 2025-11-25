Amadeus | il teaser della nuova serie Sky Original sul genio di Mozart
Dal 23 dicembre, la vita e la rivalità di Wolfgang Amadeus Mozart raccontate in esclusiva su Sky e in streaming su NOWcon Will Sharpe e Paul Bettany Rilasciato il trailer ufficiale della serie Sky Original AMADEUS, con Will Sharpe (GiriHaji, The White Lotus) nei panni del prodigio musicale Wolfgang “Amadeus” Mozart, Paul Bettany (WandaVision, A Very British Scandal) nel ruolo dell’invidi. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Leggi anche questi approfondimenti
Arriva a dicembre su Sky e in streaming su NOW #Amadeus, la serie che racconta l'ascesa di Mozart e la feroce ossessione di Salieri, interpretati da Will Sharpe e Paul Bettany: ecco il trailer ufficiale - facebook.com Vai su Facebook
Amadeus: il teaser della nuova serie Sky Original sul genio di Mozart - Dal 23 dicembre, la vita e la rivalità di Wolfgang Amadeus Mozart raccontate in esclusiva... Come scrive digital-news.it
“Amadeus”, il trailer della nuova serie Sky Original da dicembre con Will Sharpe - Rilasciato il trailer ufficiale della serie Sky Original Amadeus, con Will Sharpe ( Giri/Haji , The White Lotus) nei panni del prodigio musicale Wolfgang “Amadeus” Mozart, Paul Bettany ( WandaVision , ... Scrive teleblog.it
Amadeus: Il trailer ufficiale della serie che riaccende lo scontro tra Mozart e Salieri - Debutterà il 23 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Amadeus, la serie in cui Will Sharpe e Paul Bettany interpretano rispettivamente Wolfgang "Amadeus" Mozart e Antonio Salieri, co ... comingsoon.it scrive