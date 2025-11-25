Alunno precipita dal lucernario la famiglia ottiene risarcimento di oltre 30mila euro I giudici | Avvertire non basta serve protezione attiva non solo precauzioni verbali

Orizzontescuola.it | 25 nov 2025

Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 37532025, depositata lo scorso 23 novembre, ha esaminato un caso che ha riguardato la sicurezza degli studenti all’interno di una scuola superiore. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

