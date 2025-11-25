Altro che Europa tra Como e Torino c' è un abisso E le scuse di Baroni non bastano più

AGI - Urbano Cairo ieri sera ha toccato con mano quanto male può fare una squadra la cui proprietà nel giro di pochissimi anni ha speso tanto e bene, costruendo attorno a un allenatore alle prime armi, ma molto ambizioso, un progetto che valorizza giovani di talento e dal futuro assicurato. Il Como, che allo stadio Grande Torino ha spadroneggiato vincendo con merito per 5-1 e divertendosi, può davvero ambire all’Europa, obiettivo che è del tutto precluso alla squadra di mister Baroni. Il crollo nervoso dei granata, l’ennesimo in questi primi mesi di Serie A, può essere spiegato in vari modi: l’assenza in organico di giocatori di personalità, l’assenza di campioni in grado di svoltare il match con una sola giocata, l’assenza di quella ‘cazzimma’ che evidentemente neanche il tecnico, ieri tradito anche da chi è subentrato nella ripresa, sa trasmettere. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Altro che Europa, tra Como e Torino c'è un abisso. E le scuse di Baroni non bastano più

Contenuti che potrebbero interessarti

Promo Wizz Air per i Mercatini voli da SOLI 15/tratta Europa, Islanda, Egitto e tanto altro mete top a tariffe incredibili - facebook.com Vai su Facebook

Altro che patto euro-atlantico: se l’Europa avesse autonomia politica e industriale cercherebbe alleanze strategiche con la Cina. Invece la peggiore classe dirigente di sempre ha scelto di stare nella scia dell’egemone morente. Cosa poteva fare di diverso? Qu Vai su X

Como vista Europa, i giovani di Fabregas fanno paura. Da Addai a Ramon, c'è pure Baturina - Il Como è imbattuto da 11 partite consecutive, ha la miglior media di possesso palla (60,2%) della Serie A e ha concesso il secondo xG - Secondo tuttomercatoweb.com

Como show, Torino travolto 5-1 e profumo d’Europa - Grande Torino fanno da cornice a una prestazione sconcertante dei granata, che vengono travolti dallo strepitoso Como di Cesc Fabregas. Lo riporta msn.com

Il Como scavalca la Juventus in classifica: 5-1 al Torino, fischi per i granata - 1 ai granata e sorpasso sulla Juventus in zona Europa. Scrive fanpage.it