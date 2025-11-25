Altre quattro persone arrestate per il furto al Louvre a Parigi | preso anche l'ultimo uomo della banda

Altri quattro arresti legati alla rapina al Louvre messa a segno il 19 ottobre: si tratta di due uomini, di 38 e 39 anni, e due donne, di 31 e 40 anni. Ancora non trovati i gioielli preziosi rubati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Una vettura, con quattro persone a bordo, è rimasta coinvolta in un sinistro - facebook.com Vai su Facebook

COMUNICATO #Juve Lo scorso 8 novembre, in occasione della partita Juventus-Torino disputata presso l’Allianz Stadium, quattro persone situate nei settori Est e Nord hanno mimato ripetutamente, verso il settore ospiti, il gesto dell’aeroplano con evidente Vai su X

Sono state arrestate altre quattro persone per il furto al Louvre - Altre quattro persone sono state arrestate per il clamoroso furto di gioielli al Museo Louvre di Parigi, avvenuto a metà ottobre: sono due uomini di 38 e 39 anni, e due donne di 31 e 40 anni, tutti or ... Scrive ilpost.it

Altre quattro persone arrestate per il furto al Louvre a Parigi: preso anche l’ultimo uomo della banda - Altri quattro arresti legati alla rapina al Louvre messa a segno il 19 ottobre, il cui bottino ha un valore stimato di 88 milioni di euro. Segnala fanpage.it

Furto al Louvre: arrestate altre 4 persone nell’inchiesta per il “colpo del secolo” - La procura di Parigi ha arrestato altre 4 persone, dopo i primi tre fermi delle scorse settimane. Lo riporta ilfattoquotidiano.it