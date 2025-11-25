Altamura al Teatro Mercadante lo spettacolo Mercadante RIVIVE su Saverio Mercadante

Il 4 dicembre 2025 il Teatro Mercadante di Altamura aprirà le proprie porte al pubblico per lo spettacolo “Mercadante RIVIVE”, scritto e diretto da Cinzia Lucilla Clemente, un appuntamento ad accesso gratuito su invito che si inserisce nel progetto culturale “Altamura in Scena: Mercadante, Memoria e Comunità” e nel percorso Lun-Aria 3.0. Un progetto culturale . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

