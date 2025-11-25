Almeno una telefonata su due è spam | primi dati del filtro contro il telemarketing selvaggio su rete mobile

Dday.it | 25 nov 2025

Valori disarmanti, se si considera che sulla rete mobile italiana sembra che almeno il 50% delle chiamate giornaliere ricevute provenga da call center esteri che si fingono italiani. 🔗 Leggi su Dday.it

almeno una telefonata su due 232 spam primi dati del filtro contro il telemarketing selvaggio su rete mobile

Almeno una telefonata su due è spam: primi dati del filtro contro il telemarketing selvaggio su rete mobile

