Almanacco | Mercoledì 26 Novembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Mercoledì 26 Novembre è il 331° giorno del calendario gregoriano, mancano 34 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San LeonardoProverbio di NovembreNovembre bagnato, in aprile fieno al pratoAccadde oggi1922 - L'archeologo Howard Carter entra insieme al suo compagno di ricerca Lord Carnavon. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Almanacco di oggi, 26 novembre: tutti insieme appassionatamente (per davvero) - Forse non tutti lo sanno, ma il grande Christopher Plummer detestava il suo personaggio più famoso, il capitano von Trapp di Tutti insieme appassionatamente. Lo riporta repubblica.it

