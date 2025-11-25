Allontanamento minori dai genitori in Italia oltre 32mila casi all' anno oltre 6700 solo in Lombardia costo stimato di €4mld

Allontanamenti in Italia oltre 30mila casi, costi fino a €400 al giorno e forti differenze regionali. Polemiche sull’art. 403 e sul peso delle comunità per minori Il fenomeno dell'allontanamento dei minori dai propri genitori è un tema che è tornato sotto i riflettori con quanto accaduto alla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Allontanamento minori dai genitori, in Italia oltre 32mila casi all'anno, oltre 6700 solo in Lombardia, costo stimato di €4mld

Altre letture consigliate

Oggi i componenti togati del Csm hanno chiesto al Comitato di presidenza di aprire una pratica per la tutela del Tribunale per i minorenni dell’Aquila che ha disposto l’allontanamento dei tre minori dalla famiglia che viveva nel bosco in provincia di Chieti, a se - facebook.com Vai su Facebook

Una pratica a tutela dei magistrati del Tribunale dei Minori de L'Aquila è stata avanzata al Comitato di Presidenza del Csm dopo le dichiarazioni di alcuni esponenti politici in riferimento all'ordinanza di allontanamento emessa nei giorni scorsi per i tre #bam Vai su X

Quando un bambino viene allontanato dai genitori (e perché), secondo la legge - Sull'onda della vicenda dei «bambini del bosco», in provincia di Chieti, abbiamo interpellato l'avv ... Come scrive vanityfair.it

Famiglia nel bosco, cosa c'è davvero dietro l'allontanamento dei figli: fughe e "negligenza" dei genitori - La vicenda della famiglia nel bosco: perché i figli sono stati allontanati dai genitori. Scrive virgilio.it

La famiglia che vive nel bosco: ecco l'ordinanza che dispone l'allontanamento dei figli - australiana che vive in un rudere nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, devono lasciare l’abitazione e trasferirsi in una comunità educativa, dove resteranno ... Scrive ilroma.net