Alloggi per donne vittime di violenza e riqualificazione della residenza Le Grazie completati gli interventi
Si sono conclusi in questi giorni due significativi interventi di riqualificazione immobiliare che testimoniano l'impegno dell'amministrazione sul fronte delle politiche sociali e del patrimonio pubblico. Il primo progetto, terminato lunedì pomeriggio, ha riguardato la realizzazione di alloggi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Oggi è la “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”. Dal 2022 Poste Italiane ha avviato il progetto “Autonomia abitativa per donne vittime di violenza”, mettendo a disposizione 10 alloggi del proprio patrimonio immobiliare in co - facebook.com Vai su Facebook
Accoglienza rapida in ospedale per le donne vittime di violenza - La donna vittima della violenza di genere che si presenta al Pronto Soccorso viene accolta da l personale adeguatamente formato che la inserisce immediatamente in un percorso di protezione, dove viene ... Riporta rainews.it
Violenza contro le donne, Famoso: fenomeno in crescita. 37 donne prese in carico dal nostro Cav. Ma il sistema dell’accoglienza nelle Case Rifugio va migliorato - Ogni tre giorni abbiamo una richiesta che arriva dai servizi sociali di collocamento di donne vittime di violenza in ... Scrive corriereirpinia.it
Nuovi alloggi popolari al Paretaio. Prima le donne vittime di violenza - di Nicola Di RenzoneSaranno pronti nella prima metà del 2026 i dieci nuovi alloggi Erp in costruzione a Vicchio, nella zona del Paretaio. Riporta lanazione.it