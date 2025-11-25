Allo Spazio COMEL arriva Lyrics l’omaggio ad Annalisa Lazzarotto
Nuovo appuntamento allo Spazio COMEL di Latina, stavolta si tratta di una mostra fotografica che è un tuffo nel mondo complesso e colorato della compianta Annalisa Lazzarotto fotografa, artista visiva e interior & graphic designer.A pochi mesi dalla sua prematura scomparsa, lo Spazio COMEL. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Approfondisci con queste news
Spazi calmi, comunicazione chiara. La pulsantiera Emergency di Comelit si rinnova nell’estetica, mantenendo intatta la sua funzione più importante: garantire sicurezza e accessibilità nei momenti critici. Realizzata in acciaio inox AISI 316, completa di p - facebook.com Vai su Facebook