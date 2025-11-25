Allo Spazio COMEL arriva Lyrics l’omaggio ad Annalisa Lazzarotto

Nuovo appuntamento allo Spazio COMEL di Latina, stavolta si tratta di una mostra fotografica che è un tuffo nel mondo complesso e colorato della compianta Annalisa Lazzarotto fotografa, artista visiva e interior & graphic designer.A pochi mesi dalla sua prematura scomparsa, lo Spazio COMEL. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

