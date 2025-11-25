Allerta meteo prorogata ma da arancione diventa gialla | ecco da quando
La perturbazione che sta interessando la Campania non accenna a lasciare la regione, ma nelle prossime ore l’intensità dei fenomeni atmosferici tenderà progressivamente a diminuire. Per questo motivo la Protezione Civile regionale, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Prorogata l'allerta meteo in Campania: 26 novembre da arancione si passa a gialla su tutto il territorio - La perturbazione che sta interessando la Campania proseguirà anche nella giornata di domani, 26 novembre, sebbene con un impatto meno intenso rispetto a quello odierno. Scrive ilvescovado.it
Meteo Napoli e Campania, prorogata allerta meteo arancione: domani lieve miglioramento - La perturbazione meteo che insiste sulla Campania proseguirà anche nella giornata di domani, ma l’impatto delle precipitazioni sarà meno intenso rispetto a quello ... Segnala msn.com
Maltempo senza sosta, allerta meteo prorogata di ulteriori 24 ore - L'avviso di criticità della Protezione civile è stato prorogato per tutto il 26 novembre 2025. Da napolitoday.it