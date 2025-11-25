Allerta meteo prorogata ma da arancione diventa gialla | ecco da quando

Casertanews.it | 25 nov 2025

La perturbazione che sta interessando la Campania non accenna a lasciare la regione, ma nelle prossime ore l’intensità dei fenomeni atmosferici tenderà progressivamente a diminuire. Per questo motivo la Protezione Civile regionale, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

