Allerta meteo a Napoli piogge forti e venti oltre i 60km h

Lapresse.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vento forte oltre i 60 kmh e pioggia battente stanno sferzando Napoli da questa notte. Scuole e parchi pubblici chiusi. Resta attiva l’allerta meteo su Napoli e provincia, con l’invito delle autorità ai cittadini a prestare massima prudenza negli spostamenti. Questo articolo Allerta meteo a Napoli, piogge forti e venti oltre i 60kmh proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

allerta meteo a napoli piogge forti e venti oltre i 60km h

© Lapresse.it - Allerta meteo a Napoli, piogge forti e venti oltre i 60km/h

Leggi anche questi approfondimenti

allerta meteo napoli pioggeAllerta meteo a Napoli, piogge forti e venti oltre i 60km/h - (LaPresse) Vento forte oltre i 60 km/h e pioggia battente stanno sferzando Napoli da questa notte. Lo riporta ilmattino.it

allerta meteo napoli pioggeMeteo, allerta maltempo per forti piogge: le regioni a rischio. Le previsioni - Giornata caratterizzata da condizioni di maltempo intenso su Umbria, Lazio e regioni adriatiche, meno sulla Toscana. Come scrive tg24.sky.it

allerta meteo napoli pioggeAllerta meteo, scuole chiuse il 25 novembre: in quali Regioni e province - Allerta meteo arancione in Campania e Toscana: chiusure totali o ingressi posticipati nelle scuole. quifinanza.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Allerta Meteo Napoli Piogge