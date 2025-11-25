Allerta meteo a Napoli piogge forti e venti oltre i 60km h

Vento forte oltre i 60 kmh e pioggia battente stanno sferzando Napoli da questa notte. Scuole e parchi pubblici chiusi. Resta attiva l'allerta meteo su Napoli e provincia, con l'invito delle autorità ai cittadini a prestare massima prudenza negli spostamenti.

