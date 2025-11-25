Allegri e la furia contro Sozza al derby | E fischia li mort**ci tua

E' uscito l'appuntamento settimanale di 'DAZN' con la rubrica 'BordoCam' a tema derby Inter-Milan. La furia di Allegri contro l'arbitro Sozza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri e la furia contro Sozza al derby: “E fischia li mort**ci tua”

La furia di Max #Allegri dopo la doppia rimonta subita a #Parma: “Siamo stati dei polli. Quando sei 2-0 al 45’ non puoi prendere un gol così, piuttosto mandi la palla in tribuna. Nel secondo siamo rientrati addormentati e imbambolati. Così non va. Oggi buttati 2 Vai su X

Allegri non dimentica la Juventus: “L’ho preferita a due top club e non solo” https://blstg.news/eYvW/ Vai su Facebook

Inter-Milan, moviola: dubbi sul rigore, cartellini sbagliati, Sozza ha pagato pressioni e polemiche - Milan, posticipo della dodicesima giornata di serie A, analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli, la moviola ... sport.virgilio.it scrive

Il Milan lanciato a casa Juve: Allegri contro il suo passato - C’è il rischio che possa sbagliare panchina, una volta fatto il suo ingresso allo Juventus Stadium. Scrive ilmessaggero.it

“Non fiata nessuno!”: cosa c'è dietro le urla di Allegri contro Leao dopo Juve-Milan - Il Milan torna dallo Stadium con un punto, pur avendo avuto, eccome, la possibilità di fare bottino pieno: e non solo per l'errore dal dischetto di Christian Pulisic, rimproverato dal suo allenatore ... ilgiornale.it scrive