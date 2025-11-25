Allegri | Barella fa l’attore Dio Santo Acerbi tira i capelli a Leao e lo minaccia

Pianetamilan.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' uscito l'appuntamento settimanale di 'DAZN' con la rubrica 'BordoCam' a tema derby Inter-Milan. Acerbi contro Leao e Allegri contro Barella. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri: “Barella fa l’attore Dio Santo”. Acerbi tira i capelli a Leao e lo minaccia

allegri barella fa l8217attoreAllegri sbotta con Sozza: "Barella, Dio Santo, fa l'attore. Acerbi mi ha preso Leao per i capelli!" - Nella puntata di BordoCam sul derby sono state isolate tutte le reazioni dei protagonisti agli episodi chiave della partita. milannews.it scrive

