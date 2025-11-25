Allegri | Barella fa l’attore Dio Santo Acerbi tira i capelli a Leao e lo minaccia
E' uscito l'appuntamento settimanale di 'DAZN' con la rubrica 'BordoCam' a tema derby Inter-Milan. Acerbi contro Leao e Allegri contro Barella. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
#InterMilan: formazioni UFFICIALI. Le scelte di Chivu e #Allegri: INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; C. Augusto, Barella, Çalhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, L. Martínez. A disp.: Calligaris, J. Martínez; Alexiou, Bisseck, Cocchi, De Vrij; Diouf, Fr Vai su Facebook
85’ - #InterMilan 01 Doppio cambio Inter: dentro Pio Esposito e Diouf per Barella e Acerbi Allegri cambia anche il suo Milan: fuori un Leao non brillantissimo, dentro Loftus-Cheek #MPLive Vai su X
Allegri sbotta con Sozza: "Barella, Dio Santo, fa l'attore. Acerbi mi ha preso Leao per i capelli!" - Nella puntata di BordoCam sul derby sono state isolate tutte le reazioni dei protagonisti agli episodi chiave della partita. milannews.it scrive