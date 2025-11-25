' Alle frontiere dell' aldilà | quattro incontri al Cubo

Cosa c'è dopo la vita terrena? L'umanità se lo chiede da millenni. Testi Antichi ci condurranno nel viaggio verso l’immortalità!L'Associazione Archeosofica ti invita a un affascinante ciclo di incontri culturali a INGRESSO LIBERO. Un'occasione per esplorare come le grandi civiltà del passato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

