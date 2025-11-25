Allarme morbillo in Italia | non sono i bambini a diffonderlo ma gli adulti non vaccinati

Il morbillo sta tornando a preoccupare l’Italia. Una ricerca appena pubblicata sulla rivista scientifica Lancet Infectious Diseases rivela che il nostro Paese è tra quelli con il più alto rischio di nuovi focolai in Europa, e il motivo principale potrebbe sorprendervi: il virus non si diffonde principalmente nelle scuole tra i bambini, ma tra gli adulti che non hanno mai fatto il vaccino.Lo studio, condotto dall’Istituto Superiore di Sanità insieme alla Fondazione Bruno Kessler di Trento, ha esaminato dieci anni di dati sanitari, analizzando quasi 15.000 casi registrati dal 2013 al 2022. I risultati dipingono un quadro chiaro: circa il 9% della popolazione italiana non è protetta contro il morbillo, con buchi particolarmente evidenti tra i nati negli anni Ottanta e Novanta. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Allarme morbillo in Italia: non sono i bambini a diffonderlo, ma gli adulti non vaccinati

