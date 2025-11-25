Allarme droni | incursioni russe su Romania e Moldavia con i nuovi attacchi in Ucraina

Romania e Moldavia hanno segnalato incursioni di droni nel loro spazio aereo a seguito di una nuova ondata di attacchi russi nella vicina Ucraina. Secondo il ministero della Difesa rumeno, il primo drone ha attraversato lo spazio aereo nazionale da Vylkove, in Ucraina, fino alla zona di Chilia Veche, nella contea di Tulcea, nell'est del Paese. La situazione ha richiesto il decollo immediato di due aerei Eurofighter Typhoon tedeschi dalla base aerea di Mihail Kogalniceanu per monitorare la situazione. Successivamente, due caccia F-16 hanno rilevato una seconda incursione di droni nella regione di Galati, sempre nel territorio rumeno, mentre le autorità militari hanno continuato a monitorare la situazione per prevenire ulteriori violazioni dello spazio aereo nazionale.

