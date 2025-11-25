Pisa, 25 novembre 2025 – I pronto soccorso italiani rischiano di svuotarsi, e Pisa non fa eccezione. È l’allarme che arriva dalla Società italiana di medicina d’emergenza-urgenza (Simeu), secondo cui entro il 2026 un pronto soccorso su quattro avrà meno della metà dei medici necessari. A livello nazionale il nodo principale riguarda la possibile scadenza, prevista a inizio anno, dei contratti a gettone; una situazione che però non coinvolge l’Aoup. A Pisa il problema esiste comunque, ed è persino più serio perché non dipende da scadenze contrattuali. A chiarire il fenomeno è Mauro Ferrari, segretario provinciale Anaao Assomed: “Purtroppo i carichi di lavoro e lo stress crescente dell’area di emergenza-urgenza rendono molto alto il rischio di abbandono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allarme carenza di medici, pronto soccorso a rischio. “Servono assunzioni vere”