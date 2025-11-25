Alla ricerca dell' offerta giusta Good Friday e voto col portafoglio digitale

Nel 2025 ha debuttato per la prima volta il Black November, un intero mese di offerte, sconti e pubblicità che rischia di alimentare ulteriormente acquisti impulsivi e poco attenti agli impatti sociali e ambientali delle filiere produttive. In opposizione a questa logica, Gioosto e la rete NeXt Economia lanciano un'iniziativa alternativa: un Good Friday esteso, dedicato alla sostenibilità degli acquisti digitali e ai Regali Solidali, che accompagnerà cittadini e imprese durante tutto il periodo natalizio. L'obiettivo è ribaltare la logica del consumismo: non comprare di più al massimo ribasso, ma scegliere meglio, valorizzando prodotti e filiere che generano impatto positivo per lavoratori, comunità e ambiente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

