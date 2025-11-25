Alla Manifattura Tabacchi torna Wasshoi l’evento per celebrare la cultura giapponese in tutte le sue sfaccettature
Dopo il grande successo della prima edizione, il 29 novembre torna "Wasshoi Manifattura", l’evento organizzato da MACA District per celebrare la cultura giapponese in tutte le sue sfaccettature. “Wasshoi” (?????) è il grido che accompagna i ‘matsuri’ le feste popolari Giappone: un’esclamazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
