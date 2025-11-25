Arezzo, 25 novembre 2025 – In occasione della Città del Natale, alla Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, sono previsti dal giovedì e per tutto il fine settimana, visite laboratori ed esperienze per diffondere arte, cultura e antiquariato. Giovedì 27 novembre, dalle 14 alle 14:30, sarà organizzata una speciale visita alla mostra Fantasie Déco. Opere dalla collezione di Fondazione CR Firenze condotta da Carlo Sisi, conservatore della Fondazione Bruschi, scegliendo un orario che può favorire la partecipazione anche di chi lavora nel centro storico. In programma l’ Antiquario di Babbo Natale - come in tutti i sabati, domeniche, festivi e prefestivi - un percorso speciale e gratuito in cui i giovani visitatori avranno modo di ascoltare storie dedicate alle festività e racconti sugli oggetti più curiosi della collezione, con al termine un laboratorio per creare un originale ricordo da portare a casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alla Casa Museo Bruschi dal giovedì al fine settimana visite speciali per la Città del Natale