Alessio Boni l’Iliade e il gioco degli Dèi al Nuovo teatro Verdi

Brindisireport.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono storie che attraversano i secoli con una tale forza da sembrare inesauribili, come se il tempo non fosse altro che il luogo in cui continuano a parlarci. “Iliade. Il gioco degli Dèi” riporta il mito nel nostro presente con una vitalità che sorprende e inquieta allo stesso tempo. Mercoledì. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

alessio boni l8217iliade giocoAl Teatro Nuovo con Alessio Boni lo spettacolo "Iliade. Il gioco degli dei" - Il gioco degli dei” liberamente ispirato dall’Iliade di Omero con Alessio Boni, Antonella Attili, Haroun Fall, Jun Ichikawa, Liliana Massari, Francesco Meoni, Elena Nico ... Segnala veronasera.it

«Iliade, metafora del presente». Domani al teatro Gentile di Fabriano “Il gioco degli dèi” con Alessio Boni - Uno spettacolo che debutterà, dopo una residenza di riallestimento, domani alle 21. corriereadriatico.it scrive

Il gioco degli dèi, rilettura dell’Iliade. Boni apre la stagione del Persiani - 15 la stagione teatrale del Persiani di Recanati, con Alessio Boni e Antonella Attili in "Iliade. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Alessio Boni L8217iliade Gioco