Alessia Cioffi la poliziotta pittrice che in quadro ha raccolto il dolore delle donne vittime di violenza

“Avrei voluto solo vivere senza paura”. È questa la scritta che svetta sul quadro realizzato dall’agente Alessia Cioffi e che il sindacato di polizia di Stato Siap ha donato ai colleghi della questura di Monza.Un dono direttamente ricevuto dal questore Filippo Ferri proprio nella giornata di oggi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it