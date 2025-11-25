Alessandra Branco | Manager di mio marito Magnesi lo porto al Mondiale E papà Silvio

Gazzetta.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La manager, moglie di "Lonewolf" Magnesi e figlia del "Barbaro": "Sono cresciuta e vivo con la boxe che è ancora un mondo al maschile. Invito lo sceicco Alalshikh a guardare all'Italia. Il futuro? La corona WBC Gold dei superpiuma per Alessandro e più tv per il nostro sport". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

alessandra branco manager di mio marito magnesi lo porto al mondiale e pap224 silvio

© Gazzetta.it - Alessandra Branco: "Manager di mio marito Magnesi, lo porto al Mondiale. E papà Silvio..."

Altre letture consigliate

Il gran salto di Alessandra: da dipendente a manager nel campeggio in Casentino - Durante la pandemia la scelta di cambiare: "Ho realizzato il mio progetto" Arezzo, 10 marzo 2024 – «In certi casi devi ... Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Alessandra Branco Manager Mio