Alessandra Branco | Manager di mio marito Magnesi lo porto al Mondiale E papà Silvio
La manager, moglie di "Lonewolf" Magnesi e figlia del "Barbaro": "Sono cresciuta e vivo con la boxe che è ancora un mondo al maschile. Invito lo sceicco Alalshikh a guardare all'Italia. Il futuro? La corona WBC Gold dei superpiuma per Alessandro e più tv per il nostro sport". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
Dr. Davide Bianchi. . La mia intervista a Repubblica TV sull'esordio di Abbes Mouhiidine nella splendida serata di Osimo organizzata dal Team Magnesi di Alessandra Branco - facebook.com Vai su Facebook
Il gran salto di Alessandra: da dipendente a manager nel campeggio in Casentino - Durante la pandemia la scelta di cambiare: "Ho realizzato il mio progetto" Arezzo, 10 marzo 2024 – «In certi casi devi ... Secondo lanazione.it