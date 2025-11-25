La manager, moglie di "Lonewolf" Magnesi e figlia del "Barbaro": "Sono cresciuta e vivo con la boxe che è ancora un mondo al maschile. Invito lo sceicco Alalshikh a guardare all'Italia. Il futuro? La corona WBC Gold dei superpiuma per Alessandro e più tv per il nostro sport". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alessandra Branco: "Manager di mio marito Magnesi, lo porto al Mondiale. E papà Silvio..."