Al via la stagione di prosa al comunale di Ceglie Messapica | si parte con Pitecus
Al via venerdì 28 novembre la stagione di prosa del Comune di Ceglie Messapica con l’organizzazione di Puglia Culture e la curatela artistica di Armamaxa teatro, che porterà in scena alcuni tra i migliori nomi del teatro nazionale ed innovative esperienze artistiche di altissima qualità, tra. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Comincia la Stagione Teatrale di Prosa 2025/26 a Putignano ` - : Primo spettacolo: MIMÌ – Da Sud a Sud sulle note di Domenico Modugno con Mario Incudine Regia di Moni Ovadia Testi di Sabrina Petyx Con - facebook.com Vai su Facebook
Olbia, al via la nuova stagione di musica e prosa del CeDac - Riparte il Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal vivo in ... Segnala olbia.it
Vasto, Teatro Rossetti, al via la stagione concertistica e di prosa 2025-2026 - Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale: “Un ricco calendario che realizza un’offerta in grado di riscontrare molte ... Secondo abruzzonews24.com
“Non farlo!” della Compagnia dei Nove al Teatro Comunale di Laterina - Arezzo, 25 novembre 2025 – Sabato 29 novembre nuovo appuntamento con la stagione di prosa del Teatro Comunale di Laterina, alle ore 21. Scrive msn.com