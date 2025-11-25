Al via a Bucchianico la 21esima edizione del concorso nazionale di esecuzione pianistica
Prende il via giovedì 27 novembre la 21ª edizione del Concorso nazionale di esecuzione pianistica “Città di Bucchianico”, organizzato dall’associazione musicale e culturale “Michele Aldemario Curti”, con la direzione artistica del maestro Maurizio Marinelli e la compartecipazione del Comune di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
