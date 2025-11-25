Al via a Bucchianico la 21esima edizione del concorso nazionale di esecuzione pianistica

🔊 Ascolta la notizia

Prende il via giovedì 27 novembre la 21ª edizione del Concorso nazionale di esecuzione pianistica “Città di Bucchianico”, organizzato dall’associazione musicale e culturale “Michele Aldemario Curti”, con la direzione artistica del maestro Maurizio Marinelli e la compartecipazione del Comune di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

