Al Tito Acerbo un convegno sulla violenza di genere fra tecniche di autodifesa e specialisti del settore

Nella mattinata del 25 novembre si è tenuto, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, un convegno multidisciplinare nell'istituto Tito Acerbo organizzato dall’associazione Meridiana con il patrocinio del Comune di Pescara coinvolgendo le classi dell'istituto. Il dibattito. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

