Al Teatro San Teodoro va in scena Il Contrabbandiere di Libri di Berra

25 nov 2025

Il Contrabbandiere di Libri narra la storia avvincente di Luigi Dottesio e Giuseppina Perlasca Bonizzoni, che tramutano pagine bianche in messaggeri di rivoluzione e amore. Attraverso una narrazione vibrante lo spettacolo esplora il coraggio di difendere la libertà di stampa in un’epoca di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

