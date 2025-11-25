Al Teatro Gloria di Pomigliano D’Arco il Premio per giovani pianiste Marianna Annita Piccolo

Martedì 25 novembre, alle ore 19.00, al Teatro Gloria di Pomigliano D’Arco, nell’ambito della rassegna di musica classica “Young Symphonya 2025”, organizzata dall’Associazione Luna di Seta, con la direzione artistica di Simone Giliberti, Giovanni Masi e Massimo Piccolo, si svolgerà il Premio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

