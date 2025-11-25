Al Teatro del Lido di Ostia il 26 novembre va in scena Invenzioni tratto da L’invenzione occasionale di Elena Ferrante

Romadailynews.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MARCHE TEATRO TSA, Teatro Stabile d’Abruzzo presentano INVENZIONI tratto da “L’invenzione occasionale” di Elena Ferrante Mercoledì 26 novembre h 19 @Teatro del Lido di Ostia   È in scena al  Teatro del Lido, mercoledì  26 novembre alle ore 19,  INVENZIONI, la produzione  MARCHE TEATRO TSA – Teatro Stabile d’Abruzzo  tratta da  L’invenzione occasionale  di  Elena Ferrante, pubblicato da Edizioni EO. Uno spettacolo che immerge il pubblico nell’universo intimo e rivelatore dell’autrice, nato dagli articoli che Ferrante ha scritto per “The Guardian” nel 2018. Con l’adattamento e la regia di  Andrea Giannoni  e l’interpretazione di  Viola Graziosi,  Invenzioni  si compone di dodici quadri – come i mesi dell’anno – che attraversano i temi cari alla scrittrice: il primo amore, il cambiamento climatico, l’attrazione, l’autonomia dell’arte, i traslochi, l’emancipazione femminile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

al teatro del lido di ostia il 26 novembre va in scena invenzioni tratto da l8217invenzione occasionale di elena ferrante

© Romadailynews.it - Al Teatro del Lido di Ostia il 26 novembre va in scena “Invenzioni” tratto da “L’invenzione occasionale” di Elena Ferrante

Altri contenuti sullo stesso argomento

Al Teatro del Lido di Ostia domenica 23 novembre teatro dai 6 anni in su con “La favola di Peter” - LA FAVOLA DI PETER di Principio Attivo Teatro e silviOmbre liberamente tratto da “Storia straordinaria” di Peter Schlemihl regia e drammaturgia Giuseppe ... Si legge su romadailynews.it

teatro lido ostia 26Al Teatro del Lido di Ostia Robertinho Bastos in concerto sabato 22 novembre - Robertinho Bastos in concerto Sabato 22 novembre h 19 @Teatro del Lido di Ostia   Il Teatro del Lido ospita sabato 22 novembre alle ore 19 l’energia ... Segnala romadailynews.it

Ostia, al teatro del Lido va in scena Sonorama Kids, la radio a teatro - Al Teatro del Lido di Ostia di via delle Sirene 22 arriva Sonodramma Kids (a cura di Irene Dani, Marzia Coronati e Piero Tacconi in collaborazione con Radio Perepepè e Sveja, ndr) un’occasione ... Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Lido Ostia 26