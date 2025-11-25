Al Teatro del Lido di Ostia il 26 novembre va in scena Invenzioni tratto da L’invenzione occasionale di Elena Ferrante

MARCHE TEATRO TSA, Teatro Stabile d’Abruzzo presentano INVENZIONI tratto da “L’invenzione occasionale” di Elena Ferrante Mercoledì 26 novembre h 19 @Teatro del Lido di Ostia È in scena al Teatro del Lido, mercoledì 26 novembre alle ore 19, INVENZIONI, la produzione MARCHE TEATRO TSA – Teatro Stabile d’Abruzzo tratta da L’invenzione occasionale di Elena Ferrante, pubblicato da Edizioni EO. Uno spettacolo che immerge il pubblico nell’universo intimo e rivelatore dell’autrice, nato dagli articoli che Ferrante ha scritto per “The Guardian” nel 2018. Con l’adattamento e la regia di Andrea Giannoni e l’interpretazione di Viola Graziosi, Invenzioni si compone di dodici quadri – come i mesi dell’anno – che attraversano i temi cari alla scrittrice: il primo amore, il cambiamento climatico, l’attrazione, l’autonomia dell’arte, i traslochi, l’emancipazione femminile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

