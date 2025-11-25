Una punizione da centrocampo coglie la linea difensiva del Liverpool di sorpresa e Omari Hutchinson, ala del Nottingham Forest, riceve sulla destra. Hutchinson punta Robertson, rientra sul sinistro e calcia in porta, Allison respinge ma sulla ribattuta Morgan Gibbs-White incrocia con un piatto di sinistro delicato, battendolo un'altra volta. È 3-0 per il Nottingham Forest. Van Dijk in mezzo all’area perde l’aplomb olandese e comincia a gesticolare disperatamente. Dopo la partita va ai microfoni e non usa mezzi termini per descrivere il momento della sua squadra: «Siamo nei guai», dice. Il Liverpool ha perso 8 delle ultime 11 partite e si trova al dodicesimo posto della Premier League, con gli stessi punti di Tottenham, Manchester United e Everton. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Al Liverpool non sta funzionando più niente