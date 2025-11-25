Al Gavazzeni Jim Morrison fantasie di un poeta rock special guest Van de Sfroos

Seriate. Al cineteatro Gavazzeni di Seriate venerdì 28 novembre alle 21 è di scena lo spettacolo di Ezio Guaitamacchi con Davide Van de Sfroos come special guest e Andrea Mirò “Jim Morrison, fantasie di un poeta rock”. Sono disponibili i biglietti per poltrona numerata a 27,50 euro (comprensivo di diritto di prevendita) su ticketone.it e alla biglietteria del cineteatro Gavazzeni di Seriate. “Jim Morrison, fantasie di un poeta rock” è uno spettacolo, con la partecipazione straordinaria di Davide Van de Sfroos, fatto di racconti suoni e visioni a 60 anni dalla nascita dei Doors. Uno spettacolo teatrale–musicale dove Ezio Guaitamacchi, giornalista, scrittore, musicista e autore radiotelevisivo, disegna il profilo umano e visionario del primo poeta rock della storia, un ragazzo misterioso ed enigmatico ma dotato di carisma e personalità: Jim Morrison. 🔗 Leggi su Bergamonews.it