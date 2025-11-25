Al funerale di Ornella Vanoni a Milano risuona la tromba di Paolo Fresu sulle note di Senza fine e L' appuntamento

(askanews) – Milano ha salutato per l’ultima volta Ornella Vanoni sulle note delle sue canzoni, fra l’affetto dei parenti, la vicinanza degli amici artisti e soprattutto della gente comune che ha partecipato con e commozione al funerale della cantante. La chiesa di San Marco nel quartiere Brera, dove la cantante, scomparsa a 91 anni, viveva, era gremita, con persone in coda fin dalla tarda mattinata per riuscire ad entrare. Un lungo applauso ha salutato l’arrivo del feretro, accolto dal figlio Cristiano Ardenzi, con i due nipoti, Camilla e Matteo. Da Fabio Fazio a Gianna Nannini: tutti presenti per l’ultimo saluto a Ornella Vanoni. 🔗 Leggi su Amica.it

