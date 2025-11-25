Al corteo No Ponte ci sarà anche Elly Schlein
Un corteo "No Ponte", a Messina, sabato 29 novembre. E' quanto presentato in una conferenza stampa alla Camera da esponenti del comitato promotore: per il Pd la capogruppo Chiara Braga e il deputato Anthony Barbagallo, per il M5s la senatrice Barbara Floridia, e per Avs il coportavoce dei Verdi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Ponte Stretto, Floridia M5S: progetto non sta in piedi, bocciato Corte Conti. Forzature normative Salvini, danni Sicilia Calabria Italia. Corteo nazionale No Ponte 29 novembre ore 14 Messina. ? #pontesullostretto - facebook.com Vai su Facebook
Corteo verso l'Anci a Bologna, tensioni sul ponte. Respinti gli attivisti con scudi e qualche manganellata #ANSA Vai su X
Presentato il “Corteo Nazionale No Ponte” in programma sabato a Messina - Alla Camera dei Deputati è stato presentato il “Corteo Nazionale No Ponte” in programma sabato a Messina, con gli interventi della senatrice del movimento cinque stelle Barbara Floridia, il deputato d ... Da rainews.it
I “No Ponte” tornano in piazza: «Una lotta che unisce i cittadini dello Stretto» - Il messaggio a Salvini: «Calabria e Sicilia hanno bisogno di altro» ... Scrive corrieredellacalabria.it
No Ponte, alla Camera la presentazione del corteo nazionale - MILANO «Si terrà martedì 25 novembre alle ore 13:00, presso la Sala stampa della Camera dei deputati, la conferenza stampa di presentazione del Corteo nazionale No Ponte in programma a Messina il 29 n ... Scrive corrieredellacalabria.it