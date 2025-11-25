Al bar per mangiare e bere ' a scrocco' si rifiuta di pagare il conto | giovane denunciata dalla Polizia Locale

Curioso episodio che  ha visto l'intervento ieri pomeriggio, lunedì, di una pattuglia della polizia locale dell'Unione Rubicone e mare in un bar del centro di Savignano sul Rubicone, dove una ragazza dopo avere consumato cibo e bevande si era rifiutata di pagare il conto. Leggi le notizie di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

