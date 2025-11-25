AI per comprare online | Rufus Google ChatGPT a confronto
La ricerca di un prodotto da comprare può esere divertente per alcuni, frustrante per altri. Di sicuro, sopratutto gli acquisti di tencnologia come smartphone e computer, richiede un po' di tempo nel cercare tra le tante alternative, confrontare vari modelli, specifiche tecniche, schede prodotto infinite e recensioni spesso contrastanti che ci fanno rimanere incerti fino all'ultimo click. Ora che è arrivata l' Intelligenza Artificiale Generativa tutto diventa più semplice, forse, o forse no, si aggiunge qualche complicazione in più, a meno che non ci fidiamo a occhi chiusi dei nuovi assistenti personali per lo shopping online. 🔗 Leggi su Navigaweb.net
