Aggressioni e false percezioni | il Como vola in classifica ma i numeri dicono che meriterebbe di più
21 punti, 17 gol fatti, 7 subiti e un sesto posto in Serie A che, alla fine, può quasi stargli un po’ stretto. Il Como di Fabregas sta assumendo una fisionomia sempre più precisa che i dati confermano e che lo stesso allenatore ha voluto tracciare anche dopo la vittoria netta e convincente contro il Torino. “Questa è la nostra forza” ha detto dopo il 5-1 rifilato ai granata senza troppo bisogno di interpretazioni. “Ci sono giocatori giovani, con fame e talento da far crescere. Ci saranno alti e bassi, ma sono contento e spero che sia solo l’inizio”, è il manifesto che ai microfoni di Sky ha voluto rendere ancora più chiaro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Isolamento, derisione, umiliazioni in pubblico, mettere in giro voci false sulla ragazza o sul ragazzo, aggressioni fisiche e/o psicologiche possono essere alcune delle forme in cui tale violenza può essere messa in campo. La guida “CHE FARE?” di @educare Vai su Facebook
Aggressioni e false percezioni: il Como vola in classifica ma i numeri dicono che meriterebbe di più - La squadra di Fabregas impressiona: prima in Serie A per pressing, seconda miglior difesa. Come scrive ilfattoquotidiano.it