Aggredito da sconosciuti | 40enne in ospedale col naso rotto a Voghera Caccia a due uomini

Voghera, 25 novembre 2025 - E' finito in ospedale, con il naso rotto. Un uomo, 40enne di nazionalità tunisina, è stato soccorso nella notte tra lunedì e oggi, martedì 25 novembre, in via Bonfiglio Zanardi a Voghera. Mancavano pochi minuti alle 2 quando è stata lanciata la richiesta d'intervento al 112, per il ferito notato in strada con il volto sanguinante. Per la riferita gravità delle sue condizioni, sul posto sono state inviate sia l'ambulanza della Croce Rossa che l'auto medica con il rianimatore a bordo. La vittima non aveva però perso conoscenza e non è stato necessario rianimarla, ma oltre che sanguinante è parsa anche intontita, con il trasporto in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Voghera, dove gli è poi stata riscontrata la frattura del setto nasale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

