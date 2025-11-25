Aggredisce i carabinieri durante un controllo 44enne arrestata Militare finisce in ospedale

Attimi di tensione nella tarda mattinata di ieri, 24 novembre 2025, lungo le strade di Santa Maria Capua Vetere, dove una donna di 44 anni è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia sammaritana con le accuse di lesioni personali, violenza e resistenza a. 🔗 Leggi su Casertanews.it

