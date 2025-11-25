Aggiornamento Nintendo Switch 2 migliora stabilità e risolve errori importanti

Il lancio della Nintendo Switch 2 ha suscitato diverse problematiche sia dal punto di vista software che hardware, pur con un processo di risoluzione progressiva. Negli ultimi mesi, Nintendo ha rilasciato aggiornamenti per migliorare la stabilità del sistema e risolvere errori diffusi. Tra le novità più significative, una sorpresa è stata un aggiornamento del 24 novembre 2025, che ha affrontato alcuni dei principali malfunzionamenti riscontrati dagli utenti, anche se molti di questi interventi sono difficili da percepire durante l’uso quotidiano. l’ultimo aggiornamento di sistema della switch 2. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

