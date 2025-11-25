Affluenza al minimo storico per decretare la nuova assise regionale

Cilentoreporter.it | 25 nov 2025

L'affluenza alle urne ha raggiunto il minimo storico, determinando la composizione della nuova assemblea regionale. In questa tornata elettorale, le esclusioni di candidati e partiti hanno attirato l'attenzione, generando reazioni contrastanti e riflessioni sul futuro del panorama politico locale.

Nell'attuale tornata elettorale, il panorama politico si presenta segnato da esclusioni sorprendenti che hanno suscitato scalpore e amarezza tra sostenitori e candidati. Molti nomi noti, che avrebbero dovuto avere un ruolo di primo piano nella nuova assemblea, sono stati costretti a rimanere fuori dai giochi. Analizziamo insieme alcune delle storie più significative di questo drammatico “no” delle urn L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

