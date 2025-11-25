Affluenza al minimo storico per decretare la nuova assise regionale

L'affluenza alle urne ha raggiunto il minimo storico, determinando la composizione della nuova assemblea regionale. In questa tornata elettorale, le esclusioni di candidati e partiti hanno attirato l'attenzione, generando reazioni contrastanti e riflessioni sul futuro del panorama politico locale.

Nell'attuale tornata elettorale, il panorama politico si presenta segnato da esclusioni sorprendenti che hanno suscitato scalpore e amarezza tra sostenitori e candidati. Molti nomi noti, che avrebbero dovuto avere un ruolo di primo piano nella nuova assemblea, sono stati costretti a rimanere fuori dai giochi. Analizziamo insieme alcune delle storie più significative di questo drammatico "no" delle urn

Affluenza, minimo storico in Campania: 44,1%. A Napoli meno di 2 su 5 alle urne - Nel comune partenopeo il dato più basso tra i capoluoghi di provincia ... Segnala rainews.it

MINIMO Regionali Puglia, affluenza al minimo storico: Foggia e provincia in crollo - Il dato dell’affluenza alle elezioni regionali in Puglia si ferma al 29,45%, segnando un crollo di oltre dieci punti percentuali ... Lo riporta statoquotidiano.it

