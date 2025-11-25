Affari Tuoi Stefano De Martino scherza sul dettaglio cattivo della concorrente
È stata una puntata vivace quella andata in onda lunedì 24 novembre. Stefano De Martino, fedele al suo stile, ha riportato nello studio di Affari Tuoi la leggerezza e l’ironia che ormai caratterizzano ogni serata. L’ingresso di Giulia, la concorrente, ha dato il via a un siparietto divertente, nato da un dettaglio che non è sfuggito al conduttore. Una partenza leggera per una puntata che, col passare dei pacchi, ha preso una piega del tutto inattesa. Stefano De Martia un dettaglio sulla concorrente. Nella puntata di lunedì 24 novembre a giocare c’è Giulia, dalla Liguria, con il pacco numero 10. 🔗 Leggi su Dilei.it
Altre letture consigliate
Ad "Affari tuoi, il celebre "gioco dei pacchi" di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, ha giocato questa sera la Liguria: a rappresentarla la loanese Giulia Abaach - facebook.com Vai su Facebook
Il biglietto della Lotteria Italia estratto il 24 novembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto - Nella puntata di Affari tuoi di lunedì 24 novembre c'è stata l'estrazione di un nuovo biglietto della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri ... Scrive fanpage.it
Affari Tuoi, puntata storica, De Martino lascia la conduzione e spiazza tutti: "Mi sento morire" - Nella puntata del 19 novembre, De Martino fa uno scambio di ruolo con Ballerina, mentre il marito di Laura l'aiuta a portare a casa una somma maggiore: cosa è successo ... Segnala libero.it
Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 22 novembre 2025 - Settantaduesima puntata di questa edizione che vede come padrone di casa Stefano De Martino. Lo riporta tag24.it