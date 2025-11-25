AEW | Continental Classic 2025 annunciati i 12 partecipanti al torneo
La AEW ha rivelato i nomi dei 12 wrestler che si affronteranno nel Continental Classic di quest’anno, con il torneo che prenderà il via mercoledì 26 novembre durante Dynamite. L’annuncio è arrivato durante uno speciale Selection Show condotto da Tony Schiavone, che ha confermato la divisione dei partecipanti in due gironi: Gold League e Blue League. I partecipanti divisi per gironi. La Gold League vedrà in competizione sei wrestler: Darby Allin, PAC, Kevin Knight, Speedball Mike Bailey, Kyle Fletcher e Kazuchika Okada. La Blue League schiera invece Konosuke Takeshita, Jon Moxley, Claudio Castagnoli, Orange Cassidy, Roderick Strong e Mascara Dorada. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
