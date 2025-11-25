Aeroporto Marconi Ventola | Forlì seconda pista? Solo se c’è mercato

L’amministratore delegato del Marconi, Nazzareno Ventola, ha escluso l’uso dell’aeroporto di Forlì come seconda pista dello scalo bolognese in assenza di una reale domanda di mercato. La scelta è emersa oggi durante un incontro in aeroporto con Hera e Last Minute Market, nel quale sono state. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Altre letture consigliate

L'operazione della Guardia di Finanza all'aeroporto Marconi incentrata sugli aerei di lusso - facebook.com Vai su Facebook

Aeroporto Marconi di Bologna, record di passeggeri. Ventola: «Nel 2031 lo scalo sarà rivoluzionato» - A giugno i passeggeri hanno superato il milione e il dato (più 8,9% sul 2023) è il migliore di sempre. corrieredibologna.corriere.it scrive

Parcheggio da 1000 posti inaugurato all'Aeroporto di Bologna - L'ad dell'Aeroporto Marconi di Bologna Nazareno Ventola ha inaugurato ufficialmente il nuovo parcheggio multipiano P6 Smart, che ha una capacità di oltre mille posti auto aggiuntivi a breve distanza ... Da ansa.it

Marconi-Comune, a Bologna è lite continua. L’aeroporto: «Stupiti dalle accuse» - Il video realizzato qualche giorno fa dall’amministratore delegato Nazareno Ventola per raccontare il ritorno alla normalità, si fa per dire, all’aeroporto Marconi dopo il blackout informatico non ... Riporta corrieredibologna.corriere.it