Adzic disastroso nel primo tempo | Spalletti è una furia e lo toglie dal campo all’intervallo Cosa è successo
e perché il tecnico ha preso questa decisione. Il primo tempo della Juventus contro il BodøGlimt non ha solo visto i bianconeri sotto nel punteggio (1-0), ma ha anche evidenziato la profonda difficoltà di alcuni dei giovani lanciati da Luciano Spalletti. Il più in affanno è stato Vasilije Adzic, il centrocampista montenegrino schierato a sorpresa da titolare in mediana. Primo tempo da dimenticare: errori a ripetizione. Adzic, che aveva ricevuto la fiducia di Spalletti per la sua qualità e per la possibilità di sfruttare il suo tiro da fuori, non è riuscito in alcun modo a sfruttare l’occasione e a entrare in partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
La formazione ufficiale dei bianconeri per Bodo Glimt-Juventus Spalletti cambia diversi uomini, fin dal portiere. Dentro Perin, Miretti, Adzic e tornano dal 1' anche Conceição e Openda. #Juventus #Formazione #UCL - facebook.com Vai su Facebook
Retroscena del derby della Mole: Yildiz perde troppi palloni, Vlahovic prova a scuoterlo. Scintille Adzic-Zhegrova - Nella trasmissione Bordocam di Dazn, sono stati svelati alcuni retroscena del derby della Mole. Scrive tuttojuve.com
Adzic si riaccende con il Montenegro: 66 minuti da protagonista e un gol - Il centrocampista della Juventus Vasilije Adzic è tornato titolare con la sua Nazionale nella sfida di questa sera contro il Gibilterra, e ha risposto con una prestazione di grande impatto. Segnala tuttojuve.com
Juventus-Atalanta, Tudor: "Bicchiere mezzo pieno, errore di Adzic fa parte della crescita" - 1 contro l'Atalanta acciuffato nel finale, con un bel primo tempo concluso in svantaggio prendendo gol ... Lo riporta sport.sky.it