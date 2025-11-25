Adzic disastroso nel primo tempo | Spalletti è una furia e lo toglie dal campo all’intervallo Cosa è successo

e perché il tecnico ha preso questa decisione. Il primo tempo della Juventus contro il BodøGlimt non ha solo visto i bianconeri sotto nel punteggio (1-0), ma ha anche evidenziato la profonda difficoltà di alcuni dei giovani lanciati da Luciano Spalletti. Il più in affanno è stato Vasilije Adzic, il centrocampista montenegrino schierato a sorpresa da titolare in mediana. Primo tempo da dimenticare: errori a ripetizione. Adzic, che aveva ricevuto la fiducia di Spalletti per la sua qualità e per la possibilità di sfruttare il suo tiro da fuori, non è riuscito in alcun modo a sfruttare l’occasione e a entrare in partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

