Adzic disastroso nel primo tempo | Spalletti è una furia e lo toglie dal campo all’intervallo Cosa è successo

e perché il tecnico ha preso questa decisione. Il  primo tempo  della  Juventus  contro il  BodøGlimt  non ha solo visto i  bianconeri sotto nel punteggio  (1-0), ma ha anche evidenziato la  profonda difficoltà  di alcuni dei  giovani lanciati da Luciano Spalletti. Il più in affanno è stato  Vasilije Adzic, il  centrocampista montenegrino  schierato a sorpresa da  titolare  in mediana. Primo tempo da dimenticare: errori a ripetizione. Adzic, che aveva ricevuto la  fiducia di Spalletti  per la sua  qualità  e per la possibilità di sfruttare il suo  tiro da fuori, non è riuscito in alcun modo a  sfruttare l'occasione  e a  entrare in partita.

