Adriano e Maicon samba on the road | show improvvisato nel pullmino

Gazzetta.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel video condiviso sui social, Adriano e Maicon trasformano un semplice trasferimento in pullmino in un momento di pura festa. Tra musica alta, passi di danza improvvisati e risate contagiose, i due ex giocatori dell’Inter mostrano una complicità intatta, ricordando ai tifosi i tempi d’oro vissuti insieme in nerazzurro. (Instagram@adrianoimperador). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

