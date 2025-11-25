Adriano e Maicon samba on the road | show improvvisato nel pullmino

Nel video condiviso sui social, Adriano e Maicon trasformano un semplice trasferimento in pullmino in un momento di pura festa. Tra musica alta, passi di danza improvvisati e risate contagiose, i due ex giocatori dell’Inter mostrano una complicità intatta, ricordando ai tifosi i tempi d’oro vissuti insieme in nerazzurro. (Instagram@adrianoimperador). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Adriano e Maicon, samba on the road: show improvvisato nel pullmino

