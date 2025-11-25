Adeyemi Inter Romano spegne i sogni dei tifosi nerazzurri? La rivelazione sul futuro della stella del Borussia Dortmund

Inter News 24: ecco cosa c'è di vero. Sul proprio canale YouTube, l'esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sulle recenti indiscrezioni che accostavano Karim Adeyemi all'Inter. Il giornalista ha escluso categoricamente che la dirigenza nerazzurra sia al lavoro per portare l'esterno tedesco a Milano nel mese di gennaio, smentendo l'esistenza di discorsi concreti in piedi. Romano ha sottolineato che la volontà del giocatore del Borussia Dortmund è rivolta verso la Premier League: il recente cambio di procuratori mira proprio a trovare una sistemazione in Inghilterra.

