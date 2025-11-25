Adeyemi Inter il giocatore del Borussia è un obiettivo dei nerazzurri? L’indiscrezione chiarisce tutto

Adeyemi Inter, Romano chiude la porta: nessuna trattativa e il giocatore guarda alla Premier. Il giocatore non sembra rientrare nei piani Sul suo canale YouTube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto chiarezza in modo definitivo sulle indiscrezioni che negli ultimi giorni avevano collegato Karim Adeyemi all’Inter. Secondo il giornalista, non esiste alcuna trattativa in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

